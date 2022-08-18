"Россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС": Зеленский рассказал о деталях переговоров с генсеком ООН

В частности глава государства и генсек ООН обсудили ядерный шантаж РФ на Запорожской АЭС. Зеленский в разговоре с Гутеррешем подчеркнул, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении 18 августа.

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"Сегодня с господином Гутеррешем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так. Тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий: Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и так же немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. на помойку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", — сказал Зеленский.

Напомним, в четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. ТСН.ua собрал все детали важной трехсторонней встречи во Львове.

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