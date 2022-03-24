"Россия должна почувствовать на себе последствия преступной деятельности": Зеленский попросил правительство Италии действовать жестче в сторону РФ

Во время эпидемии ковида наши врачи и гуманитарные грузы одни из первых поехали в Италию.

Сегодня мы хорошо уже понимаем, кто в мире наш настоящий друг и партнер, кто реальный союзник, а кто действительно, к сожалению, занял место зрителя и наблюдателя в этом античеловеческом театре войны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Этот трагический исторический момент, эта война сделала очевидным определенные вещи. Наше стремление стать равноправным членом европейского сообщества остается неизменным. И я благодарен Премьер-министру Драги за четкую позицию и желание видеть Украину равноправным членом ЕС. Ведь сегодня именно Украина отстаивает в кровавой борьбе все европейские ценности и свободы, потому что это и наши ценности и свободы”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что на днях обратился в парламент Италии и весь итальянский народ. Во время эпидемии наводнения наши врачи и гуманитарные грузы одни из первых поехали в Италию, во время наводнения на Украине мы получили и почувствовали вашу помощь, подчеркнул президент.

“Ваша всесторонняя помощь нужна нам и сейчас, потому что Украина переживает один из самых сложных этапов своей истории. Жмите на агрессора, усиливайте санкций в адрес тех россиян, кто развязал и пропагандирует эту войну, отказывайтесь от российских товаров, отзывайте с российского рынка свои кампании. Россия должна почувствовать на себе последствия своей преступной деятельности – на своей экономике, в опустевших полках в магазинах, в арестованных яхтах и особняках, в невозможности путешествовать по вашей прекрасной живописной стране”, – акцентировал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: