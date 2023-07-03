Россия должна понести наказание за свои преступления, это невозможно без ее поражения — Подоляк

Сегодня в мире существует только добровольное желание подчиниться или не подчиниться международному гуманитарному или экологическому праву и международному праву в целом. Россия демонстративно манифестно отказывается подчиняться и выполнять все международные соглашения как таковые.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEDOM советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, РФ отказывается подчиняться тем или иным конвенциям, в том числе Женевской конвенции. уничтожить гражданскую инфраструктуру в большом объеме на обширной территории и мирное население”.

У международного сообщества нет инструментов наказания, отметил Михаил Подоляк: «Это фундаментальное понимание того, что сегодня представляет собой глобальный мир. Любая страна исходит из адекватного положения, как РФ, и после этого начинает совершать масштабные преступления”.

Советник главы Офиса президента считает, что мы должны понимать главную вещь — только поражение России позволит нам восстановить международное право как концепцию, добавить в это право инструменты наказания (о чем президент Зеленский говорил неоднократно): «То есть ты нарушил — ты наказан, а не за по умолчанию — хотим наказывать, а хотим нет, проводим беззубое заседание в Совбезе ООН и считаем, что выполнили свою миссию”.

Поэтому только поражение России — огромной страны с авторитарным нацистским режимом позволит переосмыслить систему глобальной безопасности и внедрить туда инструменты наказания для тех, кто все это нарушает, подчеркнул Подоляк.

Он продолжил: “Соответственно, тогда мы с вами сможем через международную юрисдикцию или даже через национальную юрисдикцию Украины наказать Россию за конкретные уголовные преступления, в том числе по экоциду. Если Россия не проиграет, если мы возвращаемся в 2014 год и фиксируем какой-то условный компромиссный вариант, значит все эти уголовные дела не получат необходимой юридической судебной оценки”.

Из этого следует, говорит советник главы Офиса президента, что Россия спокойно сможет дальше совершать те или иные преступления. А глобальная система правосудия не получит инструмента влияния на те страны, которые нарушают ту или иную конвенцию или декларацию”.

Поэтому главной задачей, по мнению Михаила Подоляка, для глобальной безопасности не только Украины, с точки зрения освобождения территорий или восстановления суверенитета, но и для глобальной безопасности обязательное поражение России: “После этого мы сможем довести до конца все уголовные дела. У нас только в отношении похищенных детей полностью отработанных и переданных для выполнения судебных действий около 20 тысяч уголовных дел”.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ РФ собираются реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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