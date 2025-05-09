ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Россия рано или поздно будет вынуждена согласиться на полное прекращение огня — как в воздухе, так и на фронте.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

«Полное прекращение огня в воздухе и на фронте — Россия должна на это согласиться так или иначе, потому что информационно она давно проиграла трек с перекладыванием ответственности за нежелание мира на нас», — подчеркнул Коваленко.

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Он отметил, что РФ пытается выдать за перемирие только прекращение ударов дронами и ракетами в глубоком тылу, игнорируя ситуацию на линии столкновения. Такой подход, по словам чиновника, неприемлем.

«Желание РФ понятно — показать прекращение огня только как отсутствие дальнобойных ударов, не считая фронта. Но половинчатое перемирие не воспринимается никем. Только полное», — подчеркнул он.

Коваленко также подчеркнул, что Украина поддерживает идею Соединенных Штатов о полном прекращении боевых действий: «Украина давно озвучила свою позицию и согласилась на предложение США о полном прекращении огня. Посмотрим, что будет дальше».

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил Россию о последствиях, если она откажется прекратить боевые действия против Украины. Он добавил, что ответ будет решительным и скоординированным со всей Европой и США.

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