Россия должна убраться с украинской территории: Кулеба о позиции Запада по переговорам с государством-агрессором

Западные партнеры, по словам главы МИД, не подвергают сомнению справедливость украинской позиции.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что западные партнеры полностью разделяют позицию Украины о том, что Россия должна убраться с украинской территории.
Об этом глава МИД сказал в эфире общенационального телемарафона.
"Россия должна забраться с украинской территории и не разрушать ее, не убивать мирных граждан, и тем более не пытаться де-факто аннексировать эти территории тем или иным способом. Решительность и принципиальность президента Зеленского в этом вопросе полностью делится нашими партнерами, никто не ставит" под вопрос справедливость украинской позиции", — заявил Кулеба.
Напомним, президент Владимир Зеленский резко осудил возможное проведение референдумов на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что если это произойдет, то о переговорах между Россией и Украиной можно забыть.
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