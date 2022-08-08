Россия должна убраться с украинской территории: Кулеба о позиции Запада по переговорам с государством-агрессором

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что западные партнеры полностью разделяют позицию Украины о том, что Россия должна убраться с украинской территории.

Об этом глава МИД сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Россия должна забраться с украинской территории и не разрушать ее, не убивать мирных граждан, и тем более не пытаться де-факто аннексировать эти территории тем или иным способом. Решительность и принципиальность президента Зеленского в этом вопросе полностью делится нашими партнерами, никто не ставит" под вопрос справедливость украинской позиции", — заявил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский резко осудил возможное проведение референдумов на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что если это произойдет, то о переговорах между Россией и Украиной можно забыть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.