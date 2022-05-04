Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Крым — Зеленский

Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Крым — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть незаконно аннексированный Крым.

Зеленский заявил, что Украина остановила продвижение России на своей территории и заверил, что военные ВСУ освободят свою территорию.

Об этом он сказал в беседе с журналистом The Wall Street Journal.

"Мы завоевываем позиции и отталкиваем российскую армию", — сказал Зеленский.

Украинский лидер заявил, что Украина планирует отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля и будет стремиться возобновить контроль над всей украинской территорией, включая Крымский полуостров, который Россия незаконно захватила в 2014 году путем диалога.

Зеленский описал борьбу Украины как борьбу "за ценности цивилизованного мира", описывая свой шок от пыток и убийств мирного населения.

"Я в шоке от того, что они сделали с реальными живыми людьми. Я просто никогда не видел ничего подобного в мире. Я все еще в шоке", — добавил он.

По его словам, международные и украинские следователи военных преступлений расследуют обвинения в зверствах России во время войны.

Кроме того, по информации The Wall Street Journal, Зеленский в четверг, 5 мая, выступит на экстренном заседании НАТО. Он также намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщалось, Россия взимает в Украину новые силы. Арестович объяснил, изменит ли это что-нибудь на фронте.

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