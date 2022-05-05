Россия достает ракеты времен Советского союза: эксперт рассказал, сколько еще оккупанты смогут бомбить Украину

У России достаточно ракет, чтобы продолжать наносить варварские удары по украинским городам. Для этого страна-агрессор получила свои ракетные запасы.
Украинским ПВО удается сбивать российские ракеты, которые те запускают по гражданским зданиям Украины, и для страны-агрессора невозможно наладить производство новых ракет в ближайшее время.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов изданию "Сегодня".
По его словам, к началу вторжения в Украину количество ракет "воздух-земля" или "земля-земля" оценивалось в 5-7 тысяч. В то же время, как он отметил, эксперты могут не учитывать оружие, которое было снято с вооружения.
"Например, "Точка У" (советский тактический ракетный комплекс. – Ред.). Она была отправлена на хранение в 2019 году и была убрана с учета. А это была самая массовая ракета в Советском союзе. Сейчас они достают их", – сказал Жданов.
По словам военного эксперта, известно о нескольких тысячах таких ракет. Кроме того, в РФ получили ракету "Оникс". Ранее она также была снята с вооружения, но сейчас она находится в боевом составе.
Однако, как говорит Жданов, возобновить производство ракет невозможно, поскольку у России нет для этого современных чипов, считает Жданов. Кроме того, невозможно воспроизвести платы 1970-х годов, поскольку эти технологии далеко позади.
"Когда-то называлась цифра, что РФ способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", — подытожил он.
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