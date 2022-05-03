Россия достаточно активно организовывает теракты на собственной территории – разведка Украины

Россия устраивает теракты на собственной территории, чтобы обвинить Украину и спровоцировать еще большую ненависть к украинцам.

Российская Федерация активно организовывает теракты на территории собственной страны, при этом распространяя фейки о причастности к этим событиям Украины.

Об этом начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ.

"Она уже их проводит достаточно активно. Посмотрите, что происходит. Много подрывов, много уничтоженных объектов — и во всем Россия обвиняет исключительно Украину. Посмотрите на ситуацию с Приднестровьем, например. Конечно, это хорошая позиция, — винить во всем Украину. А как это все возможно? Кто-то может объяснить?", — подчеркнул он.

В последние недели на территории России действительно произошло несколько крупных пожаров. В частности, на пороховом заводе, который производит ПВО.

Также в РФ подтвердили информацию о пожаре на объекте Министерства обороны и пожаре на нефтебазе.

Напомним, по данным разведки Украины, Путин еще не определился с судьбой Донбасса.

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