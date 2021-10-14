Россия доставила на Донбасс уже 103-й "гумконвой" — Киев направил ноту протеста

Россия доставила на Донбасс уже 103-й "гумконвой" — Киев направил ноту протеста

Под предлогом помощи Россия неоднократно переправляла на оккупированные территории оружие и тяжелую военную технику.

Россия в нарушение всех международных правил направила очередной якобы гуманитарный конвой на оккупированные территории Донбасса.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

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Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российским дипломатам из-за этой ситуации.

Груз доставили через неподконтрольный участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Это уже 103-й так называемый "гумконвой". Раньше под предлогом помощи Россия неоднократно переправляла на оккупированные территории оружие и тяжелую военную технику.

Новости Украины: Министерство иностранных дел Украины отправило ноту протеста российским дипломатам

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