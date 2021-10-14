Россия доставила на Донбасс уже 103-й "гумконвой" — Киев направил ноту протеста

Под предлогом помощи Россия неоднократно переправляла на оккупированные территории оружие и тяжелую военную технику.
Россия в нарушение всех международных правил направила очередной якобы гуманитарный конвой на оккупированные территории Донбасса.
Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российским дипломатам из-за этой ситуации.
Груз доставили через неподконтрольный участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
Это уже 103-й так называемый "гумконвой". Раньше под предлогом помощи Россия неоднократно переправляла на оккупированные территории оружие и тяжелую военную технику.