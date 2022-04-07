Россия доставила в Венгрию ядерное топливо для АЭС самолетами – Сиярто

Россия доставила в Венгрию ядерное топливо для АЭС самолетами – Сиярто

Партия топлива прибыла через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии.

Венгрия получила первую партию ядерного топлива для своей АЭС "Пакш" из России воздушным транспортом в среду, поскольку война в Украине исключила возможность перевозки железной дорогой.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Reuters.

Сийярто заявил, что Венгрия отвергает какие-либо санкции в отношении российской нефти и газа.

Он также добавил, что введение каких-либо санкций в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, также является "красной" линией для Венгрии.

"Топливо всегда поступало из России по железной дороге через Украину, к сожалению, это уже невозможно, поэтому нам пришлось искать альтернативный способ доставки", — сказал он.

По его словам, партия топлива поступила через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии в Венгрию по согласию всех трех стран, поскольку ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза.

Напомним, Киев отреагировал на заявление Орбана о переговорах в Будапеште.

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