Россия дважды атаковала Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях взрывов

На местах падения ракет работают соответствующие службы.
В четверг, 14 декабря, Россия дважды атаковала ракетами Хмельницкую область.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Во время воздушной тревоги (14:09 — 14:57), в Староконстаниновской ОТГ Хмельницкого района произошел взрыв. Позже во время следующей воздушной тревоги (15:36 — 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района, также произошел взрыв", – написал он.
По его словам, на местах падения ракет работают соответствующие службы.
По информации по состоянию на 16:55, пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы.
Тюрин не уточнил, какие именно ракеты атаковали область.
Напомним, в Хмельницкой области во время тревог раздались взрывы.
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