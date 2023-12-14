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Россия дважды атаковала Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях взрывов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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2158
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Россия дважды атаковала Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях взрывов

Ракета / Фото: Associated Press

На местах падения ракет работают соответствующие службы.

В четверг, 14 декабря, Россия дважды атаковала ракетами Хмельницкую область.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Во время воздушной тревоги (14:09 — 14:57), в Староконстаниновской ОТГ Хмельницкого района произошел взрыв. Позже во время следующей воздушной тревоги (15:36 — 16:15), в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района, также произошел взрыв", – написал он.

По его словам, на местах падения ракет работают соответствующие службы.

По информации по состоянию на 16:55, пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы.

Тюрин не уточнил, какие именно ракеты атаковали область.

Напомним, в Хмельницкой области во время тревог раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2158
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