Россия дважды нанесла по Авдеевке ракетные удары: погибла женщина

Жителей Авдеевки, которых там остается более 900, призывают эвакуироваться.
Еще один человек погиб от рук россиян в Авдеевке.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Сегодня днем россияне дважды нанесли по городу ракетные удары — погибла 72-летняя женщина, повреждены два дома", – рассказал он.
Филашкин отметил, что в Авдеевке до сих пор остаются более 900 жителей – каждый из них ежедневно подвергает себя смертельной опасности.
"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Напомним, в Авдеевке продолжаются бои фактически в районе застройки. Однако, как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, об оккупации города говорить рано.
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