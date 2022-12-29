Россия экономит ракеты: Арестович рассказал, сколько на самом деле оккупанты должны были нанести ударов по Украине

По словам советника Офиса президента, 29 декабря россияне должны были нанести больше ракетных ударов по Украине, учитывая, сколько носителей взлетело и вышло в море.

Об этом сказал Алексей Арестович в программе "Фейгин Live".

"Должно быть 124 ракеты. Соответствующее количество носителей взлетело и вышло в море. Неожиданно запустили 69, из которых мы сбили 54", — отметил советник.

По его словам, две из вражеских ракет, которые сбила ПВО, были противорадиолокационными.

"Четыре сбили расчеты, в том числе с ПЗРК, что является абсолютным нонсенсом для военного дела. До этой войны считалось, что ПЗРК не могут сбить крылатые ракеты ни при каких обстоятельствах", — отметил Арестович.

То, что россияне вывели 124, а выпустили 69 ракет, советник объяснил дефицитом.

"Я лично считаю, что они экономят ракеты. Можем констатировать, что периодизация ударов, промежутки между ударами все длиннее, количество ракет все меньше. Я думаю, что они экономят. Они имели 460 ракет всех типов. Сейчас они потратили шестую часть. Если они будут бить меньшим количеством и реже, чем сегодня, то такой удар нам будет легче отбить. Не будет перенасыщения ПВО", — добавил он.

Добавим, что 29 декабря во время массированной ракетной атаки одна из ракет влетела в дом в селе Тлумацкой общины Ивано-Франковской области. Женщина с ребенком были дома. Они выжили.

Позже министр внутренних дел сообщил подробности о последствиях удара.

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