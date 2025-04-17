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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения — Defense Express

По словам военного эксперта, в настоящее время российская армия экспериментирует с ядовитыми веществами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Гвардейцы учатся противостоять оружию массового поражения

Гвардейцы учатся противостоять оружию массового поражения / © МВС

Россия экспериментирует с применением оружия массового поражения, что свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника.

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" .

«Сейчас враг экспериментирует с применением оружия массового поражения, и это очень весомый сигнал, на который нужно реагировать. Это также свидетельствует об усовершенствовании террористической тактики противника. Ранее мы видели применение противником оружия с боевыми головками объемного взрыва, которое летально именно для населения, поскольку даже правило двух стен в таком случае не действует», — подчеркнул Рябых.

По словам военного эксперта, в настоящее время российская армия экспериментирует с ядовитыми веществами. И, конечно, эти вещества предназначены для применения в конкретных населенных пунктах или конкретных объектах, чтобы испытать их эффективность и возможное давление на население и руководство Украины.

«В любом случае к обломкам „шахедов“ не следует приближаться и необходимо сообщать специалистам. Даже если эти «шахеды» не содержат ядовитых химических веществ, они все равно опасны, поскольку этот объект разрабатывался для того, чтобы поражать людей», — добавил Рябых.

Напомним, Россия начала запускать по Украине ядовитые «Шахеды» .

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