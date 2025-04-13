Россия экспериментирует с тактиками запусков БпЛА по Украине, чтобы пробить ПВО — ISW

РФ изменяет тактику обстрелов / © Getty Images

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Россия проводит постоянно эксперименты по тактике использования ударных дронов типа Shahed против Украины, чтобы максимально истощить силы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«В конце марта и начале апреля 2025 года российские войска вернулись к более типичной схеме нанесения ударов после временного всплеска в размерах российских ударных пакетов большой дальности в середине февраля и начале марта 2025 года», — говорится в отчете.

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Россия значительно нарастила удары по Украине в середине февраля и начале марта 2025 года, но последние недели вернулись к тенденциям, которые наблюдались в январе, при этом снизили количество ракет. Эксперты пишут, что 6 апреля РФ нанесла самый большой удар за последний месяц, а уже на следующий день вообще не обстреливала Украину, а позже возобновила ежедневные удары.

Аналитики пишут, что российские официальные лица отказываются установить режим прекращения огня, который, вероятно, был предложен диктатору Путину во время встречи 13 марта со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. США предлагают всеобщее прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, а также в воздухе и на море, что потребует от России прекращения всех ударов по Украине.

«Российские войска, вероятно, затягивают переговоры о всеобщем прекращении огня, чтобы продолжать одерживать победы вдоль линии фронта в Украине и продолжать наносить разрушительные удары на большие расстояния по украинским оборонным промышленным и гражданским объектам, чтобы запугать гражданское население и подорвать способность Украины защитить себя от будущей».

График использования дронов и ракет для обстрелов Украины / © understandingwar.org

В последние недели россияне откорректировали свою тактику ударов на большие расстояния, вероятно, в рамках попытки нанести значительный ущерб ударным пакетам размеров, подобным тем, которыми они раньше пытались запугивать гражданское население.

Ранее ряд СМИ сообщали, что войска РФ запускают беспилотники на большой высоте, прежде чем нанести синхронные удары несколькими БПЛА по крупным городам и другим целям.

Кроме того, украинские источники сообщают, что РФ использует БПЛА в плотном порядке для уничтожения ПВО. Также они сосредоточивают 10-15 БпЛА возле крупных городов, чтобы затем нанести синхронизированный удар.

«Армия РФ ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия „Шахед“ сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска полагают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют.

Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских.