"Россия еще немного держится, потому что ведет войну": Полодяк рассказал, какая катастрофа ждет РФ

По мнению Подоляка, все этнические категории, в частности Северный Кавказ, пойдут в свободное плавание.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мы станем свидетелями распада России, вне зависимости от того, кто придет на смену Путину.

Об этом Подоляк рассказал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Советник Офиса президента также считает, что РФ теряет субъектность и уже не будет государства многополярного мира, о котором говорил Путин

«Мы увидим также и гораздо более важные процессы. Первое – существенное унижение РФ на всех площадках. Это будет достаточно примитивное зрелище. Россия – абсолютная цивилизационная дыра. Второе — существенная утрата Россией субъекта. Никто не будет воспринимать Россию всерьез. Сегодня она еще немного держится, потому что ведет войну и активно", — рассказал Подоляк.

По его мнению, сырьевые ресурсы России будут контролироваться по-другому, чем представляют собой остаточные олигархи, которые еще не поняли, куда завел их Путин.

"Третье — в таком виде России не будет. Она будет гораздо меньше. Все этнические категории, в том числе Северный Кавказ, пойдут в свободное плавание. Четвертое — мы, безусловно, будем видеть, с каким страхом Россия смотрит на Украину. А Украина будет фундаментальной страной Европы. Это будет предохранитель того, чтобы Россия могла там восстать как Феникс и претендовать на какое-то доминирование», — подытожил Подоляк.

Добавим, Подоляк также прокомментировал заявление Путина о том, если Россия развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

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