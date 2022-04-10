Россия – это не Ironman, а спортсмены, накаченные анаболиками – Гайдай

Гайдай отметил, что если бы враг мог, то уже давно высадился бы в Одессе или удержал Николаев.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупантам не удастся захватить Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", отметив, что у армии РФ нет таких мощностей.

Гайдай отметил, что если бы враг мог, то уже давно высадился бы в Одессе или удержал Николаев.

"Даже если ситуативно как-то пробьются немного, наши ребята будут так стоять, что они очень устанут. Это как после огромного марафона: дальше говорят садиться на условный самокат и ехать еще 30 километров. Это уже Ironman, а мы увидели, что Россия – это не Ironman, а спортсмены, накаченные анаболиками. Все, что у них есть – стероиды. Но раскатанный и стероидный тип сдувается на марафоне, потому что ничего не умеет. Форма есть, а силы нет", – прокомментировал он.

Напомним, Гайдай также подчеркнул, что РФ не воевала с равными себе странами – всегда нападала на более слабых.

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