Россия ежегодно пугает наступлением из Беларуси, чтобы оттянуть украинские резервы — военный обозреватель

Белорусский военный

Реклама

Россия ежегодно использует одинаковый сценарий информационного давления, заявляя о возможном вовлечении Беларуси в войну против Украины и угрозе нового наступления с севера.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, в 2023 году звучали заявления о вероятном вовлечении Беларуси в войну, в 2024-м — о возможном наступлении РФ на Сумщину и Черниговщину, а в 2026 году снова появились сигналы об угрозе для Черниговской и Киевской областей.

Реклама

Мирошников считает, что главная цель таких действий – заставить Украину опрокидывать часть сил и резервов по другим направлениям.

"Каждый год нашим военным приходится реагировать на это. Приходится снимать часть войск и резервов по другим направлениям", - отметил он.

Обозреватель добавил, что подобные информационные волны, как правило, совпадают с летней или осенней кампанией российских войск.

В то же время Мирошников не верит в готовность Александра Лукашенко вступить в войну напрямую, а также сомневается, что у России есть достаточно ресурсов для открытия нового стратегического фронта.

Реклама

По его мнению, основная сущность таких провокаций состоит именно в ослаблении украинского потенциала на других участках фронта.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

На днях президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну.

Реклама

Новости партнеров