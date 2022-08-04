Россия фабрикует доказательства атаки по колонии с пленными в Оленовке — AP

Россия пытается сфабриковать доказательства об атаке по Оленовской колонии с украинскими пленными, чтобы возложить вину на ВСУ.

Так, представители разведки США определили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить ответственность за удар на Украину.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Один из анонимных чиновников рассказал, что в соответствии с засекреченными разведывательными данными, российские представители могут подбрасывать боеприпасы из высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS как якобы доказательства того, что для атаки были применены системы, предоставленные Украине Соединенными Штатами.

Отмечается, что Россия принимает такие меры, ведь ожидает, что независимые следователи и журналисты смогут попасть в колонию в Оленовке.

Напомним, ООН в ближайшее время доставит миссию, которая будет "устанавливать факты" трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Россия не пускает украинских и международных экспертов к месту трагедии в Оленовке – Лубинец

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