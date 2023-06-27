Россия формирует отдельное подразделение флота в Азовском море: что задумали оккупанты

Эксперт рассказал о новой угрозе с Азовского моря и строительстве Россией новых судов для своего флота.

Россия формирует Азовский военно-морской район со штабом в Мариуполе для того, чтобы усилить охрану сухопутного коридора в Крым, захваченный ими в Приазовье. Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко объяснил замысел российских захватчиков.

Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Первая задача есть, скажем, проекция силы из Азовского моря путем возможного нанесения ракетных ударов по объектам, как на суше, так и в море. Эта функция возложена на три корвета типа "Каракурт". Это такие относительно небольшие корветы, скорее даже большой ракетный катер водоизмещением 800 тонн, который сейчас строится на керченском заводе "Залив", – говорит эксперт.

По данным Рыженко, два таких катера уже построены и заканчивают испытания. Третий будет достроен в конце 2023 года. Именно эти катера могут стать в состав Азовского военно-морского района и вместе наносить удары 24 ракетами.

В состав Азовского военно-морского района также будут входить противодиверсионные катера, танкеры, буксиры, поисково-спасательные силы. В общей сложности там будут находиться восемь боевых кораблей и около 16 судов обеспечения, рассказывает он.

Используя эту группировку, Россия может усилить интенсивность ракетных ударов по территории Украины, считает эксперт. По его словам, ракетными обстрелами с Азовского побережья оккупанты смогут усиливать свои действия на суше. Впрочем, Вооруженные силы Украины могут этому противодействовать.

"Во-первых, пункты базирования известны – это Мариуполь, Бердянск. И уже сейчас наносятся туда удары, и в принципе оружие у нас есть. Единственное, что удары туда наносить по береговым объектам. Я думаю, что в перспективе будет оружие, которая будет способна наносить удар по кораблям в море в этом регионе", – говорит Рыженко.

Также эксперт рассказал, что российские оккупанты собираются обезвреживать мины, которые есть в Азовском море, чтобы попробовать открыть порты "Мариуполь", "Бердянск", "Геническиск" и запустить там какую-то экономику через доставку военных грузов.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня ракетоносителей в Черном море на дежурстве нет. Впрочем, достаточно два-три часа, чтобы они вернулись и были готовы нанести удар.

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