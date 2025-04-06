Россия формирует подразделения "аграрных дронов": как на самом деле планируют использовать технику

Российский ударный гексакоптер типа МиС-35. / © АрмияInform

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В русских воинских частях, в том числе в батальонах БПЛА , начали создавать специальные “отделения аграрных дронов”.

Об этом рассказывает Defense Express.

Речь идет об использовании многороторных дронов гражданского происхождения — в частности, тех, которые в мирное время применяют в сельском хозяйстве. Однако вместо удобрений и жидкостей эти коптеры планируют вооружить боеприпасами.

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Российские военные называют такую тактику "эффективной" и пытаются повторить украинский опыт: ВСУ уже давно используют мощные дроны-октокоптеры, известные под названиями Баба Яга, Vampire или R18, для сброса тяжелых боеприпасов. Подобные дроны могут поражать укрепление, технику или работать в качестве ретрансляторов для FPV-дронов.

БПЛА "Буран". / © АрмияInform

Россия уже неоднократно применяла так называемые "дрономатки" на фронте - большие дроны, из которых в воздухе запускаются меньшие FPV. Такие связи позволяют увеличить радиус действия ударных дронов до 40 километров.

Среди моделей, которые могут использоваться во вновь созданных подразделениях, российские источники упоминают гексакоптер "Буран", способный нести груз до 80 кг, и дрон МиС-35, о серийном производстве которого в РФ сообщалось в прошлом году.

БПЛА "МыС-35" / © АрмияInform

Несмотря на пафосную риторику, создание отдельных подразделений с "аграрными" дронами свидетельствует скорее об адаптации российских военных к украинским тактикам, а не о технологическом прорыве.

Напомним, что количество ударов российских беспилотников по Украине возросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года.