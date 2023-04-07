Россия формирует спецподразделения "Шторм Z" для войны: в ISW рассказали, есть ли в этом опасность

Армия страны-агрессорки России формирует из вновь избранных резервистов спецподразделения "Шторм Z" для ведения боевых действий. Вероятно, вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что "Шторм Z" создают вне структуры обычных армейских подразделений, а затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами. Аналитики отмечают, что речь идет о отрядах, которые планируют задействовать в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ), 1-го армейского корпуса (формирований "ДНР"), а также в составе 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й й общевойсковой армии).

"Рота "Шторм Z" предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи", — подчеркивают специалисты.

В своем отчете ISW ссылается на восторженный документ российской армии. Его обнародовал украинский офицер запаса 6 апреля. В нем описывается набор личного состава таких отрядов и их основная деятельность. По словам украинского военного, на тренировку этих спецотрядов отведено не более 10-15 дней тренировок, прежде чем их бросят на передовую.

Каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу из 5 человек, разведку из 8 человек, группу медицинской эвакуации из трех человек и экипажем БПЛА из 2 человек.

"Русское военное командование, вероятно, стремится создать роты "Шторм Z" и присоединить их к уже действующим элементам, чтобы усилить незначительные тактические успехи и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения. Однако маловероятно, что использование этих формирований помогут российским силам в этом районе ", — говорится в отчете.

Как сообщалось, российские военные на фоне больших потерь и в ожидании контрнаступления ВСУ начали активно сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд обращений от оккупантов. Часто они сдаются в плен с военной техникой, а некоторые "интересные" образцы уже работают на фронте против армии страны-агрессорки.

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