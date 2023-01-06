Россия готова нанести удар: Шмыгаль предупредил о возможных аварийных отключениях света

Из-за ожидаемого в ближайшее время существенного похолодания и предполагаемой ракетной атаки россиян украинцы должны быть готовы к возможным отключениям света.

Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в пятницу, 6 января.

Также читайте Украинская авиация работает в небе над Киевской областью

"Теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены плановые графики. отключений", — отметил глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, страна-террорист Россия готова к очередной ракетной атаке по Украине.

"С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, в орог готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", — сказал он.

Какая ситуация со светом: последние новости

Энергетики предупреждают, что значительное похолодание приведет к стремительному увеличению потребления. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.

В четверг, 5 января, из-за превышения лимитов в большинстве регионов вводились аварийные отключения. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления, поэтому ночью не выключают свет.

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

Читайте также: