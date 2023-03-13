Российская сторона готова продлить "зерновое соглашение" сроком на 60 дней.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса"", — сказал зам. главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Напомним, что пройдут десятки лет, пока страна-агрессорка Россия восстановит свой военный потенциал после поражения в Украине.

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