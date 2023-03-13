Россия готова продлить "зерновое соглашение" после 18 марта сроком на 60 дней.
Российская сторона готова продлить "зерновое соглашение" сроком на 60 дней.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса"", — сказал зам. главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Напомним, что пройдут десятки лет, пока страна-агрессорка Россия восстановит свой военный потенциал после поражения в Украине.
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