Россия готова терять тысячи солдат ради минимальной выгоды на фронте — Столтенберг

Столтенберг заявил, что в Украине идет война на истощение, речь идет о промышленной способности.

Российское командование не жалеет ни боеприпасов, ни техники, ни личного состава для достижения минимальной выгоды на фронте.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг британскому изданию The Guardian.

Он отметил, что украинские военные используют ежедневно от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов, в то время как российские захватчики тратят около 20 000 снарядов в день, что в 5 раз больше.

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Генсек НАТО отметил, что Россия использует больше снарядов, чем успевает производить весь блок НАТО.

Это война на истощение, речь идет о промышленной способности. Текущий уровень затрат боеприпасов выше производства”, — рассказал Йенс Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что Россия наращивает свое военное производство и обращается в другие диктаторские режимы, чтобы они помогли оружием.

Столтенберг также отметил, что ожесточенные бои вокруг Бахмута показывают, что российское руководство готово бросать тысячи военных и большие потери ради минимальной выгоды на фронте.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Западу нужно подготовиться, чтобы оказывать Киеву смертоносную помощь в течение длительного времени.

Кроме того, мы ранее информировали, что НАТО создаст новую систему закупки оружия для Украины.

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