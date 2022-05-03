Россия готовилась к массовой депортации украинцев с начала года – Денисова

Россия готовилась к массовой депортации украинцев с начала года – Денисова

Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинцев на свою территорию с начала 2022 года.

Россияне даже составили списки с точным количеством граждан Украины, которых планировали принудительно вывезти.

Об этом 3 мая в эфире информационного телемарафона заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"У меня есть определенная инсайдерская информация, что Российская Федерация готовилась к массовой депортации наших граждан еще с начала года. И у меня есть некоторая информация, что по всем областям, почти по всем республикам они составляли списки временных пунктов перемещения, и там четко определено, какая это область, количество украинцев, которое будет вывезено", – сообщила она.

По словам Денисовой, в настоящее время у Украины нет подтверждения, что россиянами было вывезено 1,1 млн украинцев, как заявляют в РФ.

"Мы пользуемся цифрами, которые предоставляет РФ, потому что, к сожалению, в Украине на сегодняшний день нет возможности посчитать наших граждан - у нас нет официальной границы в той части, в которой принудительно депортируют наших граждан. Я вчера общалась с Красным Крестом, президентом МККК, спрашивала, есть ли у них такие цифры подтвержденные, что именно 1,1 млн человек вывезено, – нет", — сказала уполномоченная ВРУ по правам человека.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: