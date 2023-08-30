Россия готовилась: в ВСУ прокомментировали ночную атаку по Украине

Страна-агрессорка Россия, вероятно, некоторое время готовилась к атаке дронами и ракетами по Украине, которую оккупанты нанесли ночью 30 августа. Русские накапливали соответствующие ресурсы.

Об этом в комментарии "24 Канала" рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Пивдень" Наталья Гуменюк.

Представитель ВСУ отмечает, что оккупанты имеют ракеты, но испытывает недостаток. Именно поэтому в РФ требуется определенное время для накопления и изготовления оружия. Если раньше россияне выдерживали паузу в 10-12 дней для ударов, то сейчас им нужно больше времени. Впрочем, страна-агрессорка может изменить тактику – например, подождать определенный период и совершить новые атаки с другой частотой.

"Мы видим за остатками сбитых ракет, это свежесделанные. То есть производство они не остановили. Оно несколько замедлено из-за нехватки некоторых деталей и вероятности какого-то импортозамещения. Но производство продолжается и понемногу они возобновляют запас. Накопив определенный арсенал, они его и использовали", — сказала она. Гуменюк.

Также Россия пополняет запасы ударных беспилотников, отмечает она. В последнее время была активность грузовых бортов из Тегерана в Москву. Вероятно, перевозились запчасти в БПЛА.

"Россия самостоятельно производить то, что высокотехнологично. Например "Шахеды", не может. Им нужны запчасти. Сейчас мы увидели предпосылки и имеем на выходе вот эту атаку, которую они долгое время готовили", — говорит Гуменюк.

Напомним, ночью на среду, 30 августа, агрессорка Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 28 ракет и 15 дронов.

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