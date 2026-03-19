Россия готовит еще 400 тысяч армии против Украины: тревожное предупреждение Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о масштабных планах России по увеличению численности оккупационных войск.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главнокомандующего, Москва планирует привлечь в армию еще сотни тысяч новобранцев, что свидетельствует о подготовке к эскалации боевых действий.

«В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины», — заявил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что фиксируется тактическое обострение ситуации на передовой.

«С улучшением погодных условий видим рост активности противника на фронте», — констатировал он.

Реагируя на эти вызовы, Сырский провел специальное оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования украинских оборонных рубежей. Военное руководство определило приоритетные направления работы по защите территорий.

«Среди ключевых задач — усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне», — подчеркнул главком.

К обсуждению оборонной стратегии были привлечены военные командиры разного уровня, руководство Госспецтрансслужбы, а также руководители областных военных администраций. Заслушав их доклады, военное командование выявило ряд затруднений.

«Есть проблемные вопросы — определили конкретные решения и сроки их выполнения», — сообщил Александр Сырский по итогам совещания.

Он отметил критическую важность своевременного и качественного выполнения поставленных инженерных задач.

«От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов», — резюмировал Сырский.

Мобилизация в России — последние новости

Напомним, Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.

Также у российской армии возникли проблемы с личным составом: она оказалась в нулевом варианте, где рекрутинг только компенсирует текущие потери на фронте. Для создания реального превосходства на поле боя Кремлю придется пойти на непопулярные меры.