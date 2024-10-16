Россия готовит более 10 тысяч военных из Северной Кореи на Дальнем Востоке – СМИ

Северокорейские солдаты могут готовить к ротации солдат РФ.

На Дальнем Востоке в Российской Федерации происходит подготовка военных из Северной Кореи. Речь идет о 10 тысячах человек.

Об этом сообщило издание "РБК.Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны.

По информации собеседника, военных КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины. Кроме того, северокорейские солдаты могут подготовить еще и для ротации российских войск, чтобы высвободить их личный состав.

Как сообщалось, украинские СМИ сообщили, что Россия формирует батальон из граждан Северной Кореи на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Речь идет об "особом бурятском батальоне".

Северокорейцы давно задействованы в войне! Зачем Путину воины из КНДР

Читайте также: