Россия готовит большой штурм: в ВСУ сообщили о целях врага

Россия готовит осенний штурм Северска

Российские войска готовятся к новому большому штурму Северска, что в Бахмутском районе Донецкой области. Враг стремится закрепиться в окрестностях города к началу осенних дождей.

Об этом в эфире «Суспільне. Студия» сообщил представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

По его словам, враг планирует использовать тяжелую технику, чтобы захватить позиции на подступах к городу. Цель — вести бои в городских условиях в течение зимы.

«На Северском направлении враг будет пытаться до осени, которая будет с дождем, проводить штурмовые действия снова с использованием техники. Ожидаем снова большого штурма, который может быть в направлении города Северск», — сообщил Дмитрий Запорожец.

Атаки на Лиманском направлении усилились

Спикер также рассказал о ситуации на соседнем Лиманском направлении, где враг имеет продвижение в Серебрянском лесничестве. Это произошло из-за трехкратного увеличения артиллерийских обстрелов.

Если раньше ежедневно фиксировали 80-90 обстрелов, то сейчас эта цифра достигает 190-200 в сутки.

Запорожец отметил, что постоянные обстрелы уничтожили большую часть Серебрянского лесничества. От деревьев остались только стволы, что, однако, не мешает боям, а даже ограничивает работу FPV-дронов на оптоволокне.

Спикер подчеркнул, что на тактику ведения боев это существенно не влияет, ведь в районе Северска враг по-прежнему не использовал природные укрытия.

Напомним, 26 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что оборона Серебрянского лесничества — одного из ключевых укрепрайонов ВСУ в Донецкой области, завершается. Вместе с тем теряется и плацдарм на восточном берегу реки Жеребец.