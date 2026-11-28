Наступление РФ на Запорожье

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Оккупанты пытаются продвинуться на Гуляйпольском направлении, чтобы приблизиться к Запорожью и усложнить логистику города.

По оценке 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, главный удар российские силы сосредотачивают на участке Горке — Верхняя Терса — Воздвижовка, где продолжаются ожесточенные бои.

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Какова цель русского наступления на Гуляйпольском направлении

По данным 7-го корпуса ДШУ, противник развивает наступательные действия по оси Гуляйполе — Омельник. Его цель — прорвать украинскую оборону, приблизиться к Запорожью и создать условия для изоляции областного центра.

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«Ключевая цель оккупантов на Южном отрезке фронта — окружить Запорожье и отрезать город от логистики», — отметили военные.

Для этого россияне сосредотачивают силы и технику на участке Горке — Верхняя Терса — Воздвижовка. Там же, по информации корпуса, расположено острие главного удара противника.

В 7-м корпусе ДШУ объяснили, что в случае выхода на рубеж примерно в 25 км от Запорожья российская артиллерия сможет доставать до переправ через Днепр. В частности, речь идет о 152-мм самоходных артиллерийских установках 2С19 «Мста-С». Это может создать дополнительные угрозы украинской логистике.

По данным военных, противник находится примерно в 80 км от областного центра.

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© Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Где продолжаются самые тяжелые бои возле Запорожья

Самая напряженная ситуация остается на участке Горке — Верхняя Терса — Воздвижовка. Здесь русские войска пытаются прорвать украинскую оборону, привлекая штурмовые группы, бронетехнику и другие ресурсы.

«В последние три месяца оккупанты неоднократно и безуспешно пытались прорвать оборону корпуса через Железнодорожное, бросая в штурмы бронетехнику, автотранспорт и мотоциклы», — сообщили в 7-м корпусе ДШУ.

Украинские десантники продолжают удерживать позиции и отбивать атаки противника. В то же время военные подчеркивают, что российские силы не прекращают давление на этом направлении.

Как ВСУ уничтожают логистику окупантов на Гуляйпольском направлении

Украинские силы наносят удары по российской логистике в тылу. По данным 7-го корпуса ДШВ, одним из главных логистических узлов окупантов на этом направлении является Гуляйполе, расположенное примерно в 10 км к востоку от Верхней Терсы.

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С лета 2026 года противник накапливал там технику, боеприпасы и личный состав. 23 ноября Силы обороны нанесли удар по пункту накопления 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ.

«Разведка обнаружила объект, а бойцы 154-й ОМБр провели доразведку. Силами старшего начальника по цели был нанесен точный авиаудар», — рассказали в 7-м корпусе ДШУ.

По информации военных, в результате удара сдетонировал склад боеприпасов, а здание и, по предварительным данным, 13–20 российских военных были уничтожены. Также украинская авиация поразила средства связи, техники и запасы противника.

В 7-м корпусе ДШУ сообщили, что только за последнюю неделю в полосе ответственности подразделения российские войска понесли следующие потери:

826 оккупантов обезврежены;

127 единиц автотехники поражены;

21 орудие уничтожено или повреждено.

Также в 7-м корпусе ДШУ заявили, что, по данным перехватов, командование 5-й общевойсковой армии РФ недовольно результатами действий своих подразделений. Среди причин военные называют невыполнение поставленных задач и значительные потери.

«Враг жалуется, что Силы обороны накрывают их еще на этапе логистики — во время выдвижения техники и пехоты в сторону Гуляйполя», — отметили украинские военные.

В 7-м корпусе ДШУ отметили, что продолжают удерживать оборонные рубежи и выполнять задачи по направлению Гуляйполе — Запорожье.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что российские войска пытаются просачиваться на позиции Сил обороны небольшими группами по разным направлениям фронта. По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты имели продвижение вблизи Лимана и Доброполья, в то же время украинские военные проводили контратаки, в частности на Запорожском направлении.

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