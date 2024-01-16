Россия готовит десант для высадки в тылу ВСУ? Что об этом говорят в СНБО

На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия может формировать десант для высадки в тылах украинских войск.

Американские аналитики утверждают, что россияне готовят операции, подобные высадке десанта в Гостомеле в начале широкомасштабного вторжения. Каналы врага также активно распространяют новости о подобных операциях, в частности, возле Харькова.

Центр противодействия дезинформации при СНБО прокомментировал, насколько реален такой сценарий.

У России нет резервов для наступления на Харьков, а "Гостомельский сценарий" также маловероятен, говорит лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко.

"ВСУ имеют вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты. Например, операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем является ярким подтверждением. До этого были и другие сбития российских самолетов и вертолетов", — говорят в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.

"Вероятнее всего, российская ИПСО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", — призывают в ЦПД.

Напомним, после заявления аналитиков Института изучения войны о том, что Россия может формировать десантно-штурмовые группы для высадки в украинском тылу, военные эксперты оценили вероятность и шансы такой операции врага.

Свои оценки в комментарии для ТСН.ua предоставили бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также: