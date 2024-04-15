"Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков": эксперт назвал признаки, и что врагу нужно для этого

Западные специалисты также считают, что Харьков может быть одним из возможных направлений вражеского наступления.

Россия может готовить еще одну попытку атаки на Харьков. Но для этого враг должен создать ударную группировку в количестве не менее 100 тыс. военных, и пока такая группировка не создается.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула выразил в интервью "Главреду".

Обстрелы Харькова

Эксперт убежден, что российские обстрелы Харькова продолжатся в нынешних масштабах.

"Россия не сможет сделать больше, чем сейчас, а снизить давление на Харьков не захочет. В общем, все будет зависеть от успехов "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на российской территории", — обратил внимание Притула.

Наступление на Харьков

По мнению полковника запаса, заявление главы Харьковской ОВО Олега Синегубова о принудительной эвакуации из постоянно находящихся под обстрелами северных районов области может свидетельствовать о подготовке Россией попытки атаки на Харьков.

"Насколько мне известно, на севере Харьковской области уже немногие проживают. Впрочем, эвакуация оттуда действительно может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще одну попытку атаки на Харьков", — сказал Притула.

Он добавил, что среди экспертов существуют разные мнения о том, удастся ли россиянам осуществить эту атаку. Западные специалисты считают, что Харьков может быть одним из возможных направлений вражеского наступления.

"Но для того, чтобы уверенно об этом утверждать, нужно иметь информацию о переброске в направлении Харькова определенного количества войск. Для этого россияне должны создать ударную группировку не менее 100 тысяч военных, и пока такой группировки там не создается. На это нужно время", – обратил внимание военный эксперт.

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Может ли попытаться враг построить плацдармы в Харьковской области для наступления на город в будущем?

Он также оценил сценарий, могли бы или нет россияне собрать группировки в 200-300 тыс. военных и попытаться построить плацдармы в Харьковской области для наступления на областной центр в будущем.

"На территории России работают мобилизационные учреждения, которые составляют списки на предприятиях и записывают людей в резерв. Это планирование резерва мобилизации, обычное дело и работа таких учреждений. И чтобы мобилизовать, например, 200-тысячную армию, нужно не больше недели. Железнодорожным транспортом такую группировку можно перебросить на тысячу километров. Все зависит от работы железных дорог, но перемещение можно осуществить и за неделю. Если россияне начнут что-то делать, через две недели можно будет увидеть их движения", – пояснил Притула.

"Будет ли это наступление на Харьков? По моему мнению, – маловероятно", – отметил он.

Полковник запаса добавил, что хотя среди экспертов есть предположения о наступлении России на Харьков, большинство из них придерживаются взгляда, что захватчики будут наступать на восточном фронте, где у них лучшая логистика, чем севернее Харькова.

"Проблема не в перемещении условного 200-тысячного контингента, а в наличии логистического пути для реализации этой задачи. При наличии маршрутов нет разницы, куда перебрасывать войска — под Мозырь, к западу от Киева, или под Харьков", — пояснил эксперт.

Напомним, накануне в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский не исключил новое масштабное наступление России на Харьков.

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