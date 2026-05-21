- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия готовит главный удар по Донбассу: эксперт назвал цели РФ
Военный эксперт Иван Ступак заявил, что главной целью РФ 2026 остаются Краматорск, Славянск и Константиновка.
Россия летом и осенью сосредоточится на Донбассе. Приоритетной целью России будет оставаться полный его захват. В первую очередь речь идет о Краматорске, Славянске и Константиновке.
Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в интервью “Главреду”.
По его словам, именно эти города Кремль рассматривает как ключевые для завершения войны на своих условиях.
«Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-целые, которые нужно взять российским войскам. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны», — отметил Ступак.
Эксперт также обратил внимание на концентрацию российских войск вблизи Мирнограда. По его оценкам, сейчас там находится около 106 тысяч российских военных, хотя еще в феврале их количество достигало почти 170 тысяч.
«Эти цифры показывают, насколько приоритетной для РФ остается Донецкая область», — подчеркнул он.
В то же время Ступак отметил, что российские войска продолжают наступательные действия и на других участках фронта, в частности, в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Однако, по его словам, это происходит преимущественно из-за наличия у РФ достаточного человеческого ресурса и меньшего количества украинских военных на отдельных направлениях.
Ситуация на Запорожском направлении — что известно
Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию в Запорожском направлении, которое ранее называло одним из приоритетов России в 2026 году.
«Запорожье тоже остается важной целью. Например, Степногорск и Гуляйполе там российские войска наступают, потому что у них есть такие возможности», — пояснил Ступак.
По его словам, Россия сформировала группировку, которая должна была приблизиться к Запорожью для дальнейших хаотических обстрелов города. Однако реализовать эти планы пока не удается.
«Более того, нашим военным удается отодвинуть россиян от Запорожья», — добавил эксперт.
Напомним, ранее речь шла о массированной воздушной атаке РФ на Украину. Она не случайно происходила во время визита президента США Дональда Трампа в Китай.