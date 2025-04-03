Россия готовит информационное алиби для новых атак по энергетике Харькова – ЦПД

Боеприпасы. / © Associated Press

Реклама

Вражеские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию, якобы украинские военные свозят в складские помещения одной из генерирующих подстанций Харькова военные грузы. В фейковых сообщениях утверждается, что поставки происходят ночью, а объект якобы охраняется круглосуточно военизированной охраной.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Россияне распространяют фейк о ВСУ. / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

Такие "вбросы" могут свидетельствовать о подготовке россией очередных ударов по энергетической инфраструктуре города. По-прежнему враг пытается создать информационное оправдание для атак на гражданские объекты, заранее объявляя их военными целями.

Реклама

Подобная тактика не нова. Недавно оккупанты также распространяли фейковую информацию о якобы подготовке украинскими военными провокаций в Николаеве с целью обвинить Россию в ударах по объектам энергетики.

Эти действия являются частью единой информационной кампании России, направленной на введение в заблуждение международного сообщества и снятие с себя ответственности за нарушение договоренностей по прекращению огня по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее сообщалось, что враг сменил тактику обстрелов Харькова . Атаки осуществляются группой дронов - по 10-15 единиц.