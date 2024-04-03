Россия готовит к июню масштабную мобилизацию: Зеленский ошеломил цифрой

Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч своих военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", — отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году, глава государства также отметил, что "полмиллиона нам не нужно".

"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за проведенный аудит в армии, заявив, что "это важно, что он нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте".

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

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