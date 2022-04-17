"Россия готовит ложь, чтобы скрыть зверства солдат в Украине" — МИД Великобритании

Великобритания готова помочь в расследовании преступлений.

В России руководство хочет скрыть зверства своих солдат в Украине, но виновные все равно будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании в Твиттере.

Великобритания готова предоставить финансирование, персонал и обеспечить военную экспертизу для проведения расследования.

“Мы знаем, что Кремль готовит новое вранье, чтобы объяснить зверства над мирным населением в Украине. Эти попытки скрыть ужасные акты насилия не остановят следователей”, — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что "война Путина построена на лжи".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Украину. Тем временем в Бородянке и Буче Киевской области уже побывали американские сенатор Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населенные пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

А в Эстонии создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые безжалостно убивали и издевались над гражданскими в Буче и мародерили в городе.

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