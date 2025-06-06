Россия готовит масштабное наступление: что известно о планах врага на лето 2025

Солдаты РФ / © Associated Press

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Лето 2025 может стать новым испытанием для Украины: эксперты предупреждают, что армия РФ может готовиться к масштабному наступлению.

Об этом свидетельствует перегруппировка вражеских сил и накопление резервов.

Некоторые аналитики предполагают, что Кремль планирует активизировать боевые действия по нескольким направлениям, пытаясь создать давление перед потенциальными переговорами о прекращении огня.

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ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на фронте и планах Кремля по Украине.

Ситуация на фронте

Военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что армия РФ совершила прорыв между двумя городами Донбасса. Речь идет об участке между Мирноградом, это пригород Покровска, и Константиновкой.

Между тем командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Февраль» сообщил, что россияне не отказались от своих планов захватить Покровск. Враг каждый день штурмует позиции украинских защитников в этом районе.

По его словам, на Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.

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В свою очередь корреспондент ТСН Александр Моторный сообщает, что Константиновка находится под постоянными атаками российских войск, окруживших город с трех сторон.

По его словам, враг непрерывно применяет авиаудары, артиллерийские обстрелы и массированные атаки дронами-камикадзе, целясь в любой движимый объект как военную технику, так и гражданский транспорт.

По информации DeepState за 5 июня, российские войска приблизились к Днепропетровщине на расстояние 2 км. В Новопавловском направлении они каждый день пытаются прорвать оборону, используя мотоциклетные группы и свежие подразделения. Спикер Сил обороны юга Волошин подтверждает сложную ситуацию в этом районе.

Что происходит на Сумщине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация в Сумской области является одной из самых опасных.

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Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко 5 июня, армия РФ усилила обстрелы Сумской области, активно применяя авиацию — кафиры сбрасывают управляемые бомбы и неуправляемые ракеты.

Враг также начал чаще атаковать малыми штурмовыми группами на квадроциклах и мотоциклах, расширив зону действий — теперь это не только Басовка и Журавка, но и Веселовка с Владимировкой.

Бронетехнику оккупанты пока не используют.

Россия накапливает оружие

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия продолжает производить и накапливать ракеты, демонстрируя свои намерения выиграть войну с помощью оружия.

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Там отметили, что по состоянию на середину мая 2025 года РФ накопила значительный ракетный арсенал: более 13 тысяч ракет разных типов, включая 600 «Искандеров-М», 100 «Кинжалов», 300 Х-101, 400 «Калибров», 700 «Оникс» KN-23.

Ежемесячно РФ производит 150-200 новых ракет.

ГУР сообщает, что российские удары до 1 июня были особенно масштабными, но украинские атаки на аэродромы несколько снизили враждебные возможности.

Однако Россия все еще сохраняет способность наносить удары стратегическими бомбардировщиками.

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В последнее время во вражеских атаках преобладают «Шахеды» и баллистические ракеты наземного базирования.

В ISW считают, что усилия России по увеличению отечественного производства беспилотников и ракет, а также текущая адаптация ударных пакетов, вероятно, являются частью более широких усилий по подготовке к длительной войне в Украине и потенциальному конфликту с НАТО.

Стратегические цели наступления РФ

В течение летне-осенней наступательной кампании Россия намерена сосредоточиться на двух стратегических целях. По данным источников РБК-Украина, речь идет о:

захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их административных границах;

создание буферной зоны глубиной 15-20 км в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Основные боевые действия сосредоточены на Покровском, Мирноградском, Торецком, Времен Ярском и Константиновском направлениях.

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В свою очередь бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что враг пытается создать «оперативные тиски» вокруг Покровской и Мирноградской агломераций.

Главной целью россиян, по словам Селезнева, является завершение оккупации Донецкой области, а не открытие новых направлений наступления.

Об угрозе атаки на Донецкую область пишет и издание The Telegraph. Там подчеркивают, что после выхода ВСУ из Курской области РФ активизировала наступление на северо-востоке Украины, сосредоточив около 125 тысяч военных возле Сум и Харькова.

По информации издания, российские войска уже прорвали оборону у Покровска и Торецкая, наступая на Константиновку.

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В Сумской области враг концентрирует свои силы для возможного прорыва. Как сообщал ранее Военный эксперт Павел Нарожный, в конце мая там находилось 60 тысяч военных РФ, задача которых — усложнить украинским силам доступ к российской территории и усилить собственную безопасность приграничья.

Кроме того, глава Кремля Путин 20 мая заявлял о создании «буферной зоны» на границе с Украиной. Сообщалось также, что россияне уже начали реализовывать этот план, однако детали пока неизвестны.

В случае успеха на этих направлениях эксперты предупреждают о возможности дальнейшего наступления для захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Оккупация части Украины

Кроме целей: захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025-го, а также создать так называемую «буферную зону» вдоль границы, у Путина более амбициозные планы.

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Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что Кремль намерен захватить всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр уже в 2026 году.

Полковник отмечает, что Путин хочет оккупировать Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину Черного моря.

Между тем, Военные аналитики прогнозируют усиление наступления РФ летом. Однако поддерживать такой темп до 2026 года оккупантам будет сложно. Эксперты подчеркивают, что Москва не намерена прекращать войну.

Западные чиновники также не раз заявляли, что Путин не отказался от своих целей: полностью подчинить Украину и навязать Западу новую архитектуру безопасности в Европе.

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Какова будет тактика россиян

Россия отклонила предложение о 30-дневном перемирии и усилила наступление, развернув дополнительные войска и совершая массовые авиаудары.

По прогнозу The Telegraph, летняя кампания 2025 года будет отличаться новой тактикой: летняя кампания будет иметь новые черты: вместо массовых танковых атак кафиры используют небольшие мобильные группы на мотоциклах, беспилотники ишаков для снабжения припасов на передовую.

Хотя россияне имеют численное преимущество (620 тыс. военных) и технические нововведения, решительного прорыва не прогнозируют.

Однако ее тактика достаточно парадоксальна: сочетание современных беспилотников и старинных методов логистики.

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Угроза нападения из Беларуси

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, сейчас непосредственной угрозы прорыва украинской границы со стороны Беларуси не существует, однако ситуация остается под постоянным контролем украинской разведки и пограничников. Демченко сообщил, что скопление вражеских войск или подготовка к атакам на белорусском направлении не фиксируются.

Однако в сентябре ожидаются совместные российско-белорусские учения у границы, во время которых возможна переброска российских подразделений на территорию Беларуси. Это может повысить риски для Украины.

«Активная фаза учений запланирована на сентябрь. Именно в это время могут привлекаться подразделения армии России, которые будут переброшены на территорию Беларуси под видом этих учений. И именно в это время риск для нашей страны значительно возрастет», — рассказал представитель ГНСУ.

По его словам, пока Беларусь поддерживает Россию, это направление будет оставаться потенциально опасным.

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«Последний шанс Путина»

Завершая первый этап, Кремль готовит более мощный второй — на период лета и осени 2025 года, заявляет военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Романенко предостерегает: после многих испытаний войной Украина может столкнуться с серьезнейшей угрозой — масштабным прорывом обороны в июле. В отличие от предыдущих месяцев, когда мощные прорывы не фиксировались (кроме начала вторжения) Путин теперь концентрирует силы для решительного удара. Это может стать его «последним шансом» изменить ход войны как попытка тонущего уцепиться за соломинку.

«Сейчас Путин пытается их создать, и к этому активно готовится. Некоторые аналитики говорят, что создание таких прорывов в нашей обороне может быть последним шансом для российского диктатора изменить ход войны. Рывком тонущего, желающего крепко за что-то ухватиться, чтобы самому не утонуть», — объяснил ситуацию эксперт.

По словам Романенко, состояние российской экономики, которое ежегодно ухудшается, может до июня 2026 года достичь критической точки. Он считает, что тогда Путин действительно может пойти на переговоры. Пока все его действия — лишь театр для прикрытия подготовки к новому наступлению.

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