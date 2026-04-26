Россия готовит масштабное наступление: Зеленский о дате и есть ли успехи у врага

Россияне готовят масштабное наступление в конце года / © Сайт президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду сообщил, что с начала 2026 года баланс оккупированных и деоккупированных территорий не в пользу России. Враг не имеет успехов на фронте.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

Зеленский об успехах россиян на фронте: есть ли они

Президент поделился, что россияне будут готовить наступление в конце 2026 года, как это было в конце 2025 года.

Реклама

Россияне пытаются создать представление о своих успехах для своего народа и в коммуникации с США в частности.

«Они пытаются продавать своему населению или подпитывать нарративы в общении с Соединенными Штатами Америки, что они выиграют эту войну. Ну, не на чем сейчас им играть, на мой взгляд. Потому они это начали», — сказал Зеленский.

Россияне продолжают бить по критической инфраструктуре Украины, чтобы показать хотя бы что-что, ведь на поле боя успехов достичь не удается.

Также Зеленский сообщил, что россияне несут огромные потери.

Реклама

«Безусловно, россиян больше, чем украинцев. Ну, и потерь у них гораздо больше. И, безусловно, они где-то пробуют продвигаться, но, как я вам и сказал, баланс в этом году не в их пользу», — сообщил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что для Украины приоритетом является окончание войны. Россия же наоборот хочет информационно поражать партнеров и давить таким способом на Украину в тех или иных форматах переговоров.

Напомним, российские оккупанты снова пытаются прорваться в Купянск. Они пробуют использовать тактику прорыва через газовые трубы.

«Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются лезть в город. Они снова возобновили попытки лезть через Голубовку и через трубы», — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Реклама

Для усиления атак враг строит базу для запуска реактивных дронов прямо у границы с Украиной. Ее строят на расстоянии всего 175 км от границы с Украиной.