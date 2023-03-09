Россия готовит масштабные провокации с жертвами на границе Беларуси и Украины: когда и что задумали оккупанты

В ГУР подчеркнули, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Военная разведка получила информацию, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Белоруссии. Главная цель – втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация теле-радиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Для этого на территорию Беларуси прибывают несколько групп россиян ", — сказано.

Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусов и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России.

По данным разведки, вероятно, планы российских оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

В ГУР подчеркнули, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Что происходит в Беларуси по состоянию на 9 марта

Напомним, 8 марта мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" проинформировала, что в Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом Вооруженных сил России. В Республику прибыло около 450 военных РФ и не менее 79 единиц техники.

К слову, ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко предупреждал, что в Беларуси количество российских войск может несколько измениться.

Между тем США пока не имеют разведданных, свидетельствующих о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины.

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