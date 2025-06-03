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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия готовит масштабный ответ после ударов Украины – NYT

Россия может нанести массированный ответный удар, в частности по энергосистеме или гражданским объектам. США готовятся к новой эскалации.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Россия готовит масштабный обстрел

Россия готовит масштабные обстрелы. / © ТСН.ua

Соединенные Штаты ожидают мощного военного ответа России после атак украинских дронов на стратегические объекты, включая авиабазы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам источников, Москва может отреагировать уже в ближайшее время. Среди возможных сценариев — новая волна ударов по гражданской инфраструктуре, масштабные атаки на энергетическую систему Украины или запуск баллистических ракет средней дальности.

Разведка США пока не определила точных целей, однако в Вашингтоне считают риск масштабной эскалации очень высоким.

Напомним, что армия РФ вывела в Черное море два носителя крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море находятся три российских корабля, которые одновременно могут запустить 20 ракет этого типа.

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