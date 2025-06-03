Россия готовит масштабный ответ после ударов Украины – NYT

Россия готовит масштабные обстрелы. / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты ожидают мощного военного ответа России после атак украинских дронов на стратегические объекты, включая авиабазы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам источников, Москва может отреагировать уже в ближайшее время. Среди возможных сценариев — новая волна ударов по гражданской инфраструктуре, масштабные атаки на энергетическую систему Украины или запуск баллистических ракет средней дальности.

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Разведка США пока не определила точных целей, однако в Вашингтоне считают риск масштабной эскалации очень высоким.

Напомним, что армия РФ вывела в Черное море два носителя крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море находятся три российских корабля, которые одновременно могут запустить 20 ракет этого типа.