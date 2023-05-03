"Россия готовит масштабный тетористический акт": у Зеленского рассказали о коварном замысле Кремля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг упреки Москвы о причастности Украины к атаке на Кремль 3 мая. По его словам, в РФ, вероятнее всего, активно работает движение сопротивления.

Об этом он написал в своем Twitter.

"О дронах над Кремлем. Все предсказуемо… Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", — считает Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации.

"Зачем? Это не решает никакой военной задачи. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским... Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за ростом казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления", — убежден Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что дроны можно купить в любом воинторге России.

"Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но ведь, с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в России происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем…" — написал Подоляк .

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля прогремели два мощных взрыва. Жители Москвы начали сообщать о дыме над резиденцией Путина.

В Кремле на бавовну отреагировали после того, как в сети начали появляться видео и фото атаки. У Путина обвинили во всем Украину, якобы атаковавшую Кремль двумя беспилотниками. В Кремле атаку БПЛА назвали покушением на Путин и пригрозили ответить.

В свою очередь, представитель президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Украины нет никакой информации о так называемых ночных атаках на резиденцию Кремля.

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