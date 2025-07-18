Россия готовит массированный удар по Украине: эксперт раскрыл причину паузы РФ в воздушных атаках

Шахед / © iStock

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Россия временно уменьшила интенсивность ударов по Украине, поскольку накапливает ресурсы для массированной атаки с привлечением до 1000 воздушных целей.

Об этом заявил экс-офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире «24 Канала».

Храпчинский заявил, что даже во время визита советника президента США по нацбезопасности Кита Келлога, Россия не прекратила атак на приграничные и прифронтовые города.

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«Кот Кэллог просто находится на территории Украины. Но даже во время его визита происходят удары о прифронтовых и приграничных городах. Враг как убивал украинцев, так и продолжает убивать. То, что он не запускает по тыловым городам крылатые ракеты или „Шахеды“ — это не значит, что Кот спасает Украину. Это просто Россия накапливает для того, чтобы нанести еще более болезненные удары», — отметил эксперт.

Он добавил, что предыдущие массированные атаки с использованием более 700 воздушных целей через день не дали желаемого результата для РФ.

«Поэтому они сейчас будут пытаться это сделать как можно большим количеством. С нашей стороны надо готовиться. Надеяться не на наших партнеров, а на собственные действия, которые мы можем делать. Ведь большинство решений, которые мы сейчас используем на линии боестолкновения, — это решение украинских инженеров», — резюмировал Храпчинский.

Напомним, представитель Трампа Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля.

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Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит американского генерала Кита Келлога в Киев совпал с прекращением массированных российских атак.

В четверг, 18 июля, стало известно, что спецпредставитель президента США Кит Келлог завершил визит в Киев.