Россия готовит массированный удар по Украине—Зеленский
Украинская разведка узнала, что россияне готовят очередной акт террора.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал президента.
«Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю „Укрэнерго“ Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара», — говорится в сообщении президента.
Напомним, в Мюнхене Зеленский предупредил, что в ближайшие дни россиянами могут нанести массированный удар.
«Разведка говорит, что новый массированный удар может быть за один день. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударом, а иногда в последний, буквально в последний момент», — сказал президент во время конференции.
Отметим, последний массированный удар был 12 февраля, после этого оккупанты совершали точечные обстрелы.