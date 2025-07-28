Россия готовит массовые атаки реактивными БпЛА: Федоров сообщил о новой угрозе для Украины

Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

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Россия готовится к использованию реактивных «Шахедов», поэтому Украина уже меняет тактику.

Об этом сказал первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время телемарафона 28 июля.

Он заявил, что Россия активно внедряет новые технологии для дронов-камикадзе типа «Шахед», позволяющих им лучше обходить украинские системы перехвата. Украина в свою очередь ежедневно адаптирует свои подходы к противодействию.

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Федоров сравнил развитие беспилотных технологий с молниеносной шахматной партией, где каждая сторона вынуждена оперативно реагировать на действия противника. По его словам, беспилотная война развивается очень быстро — тактика меняется почти каждый день, а новые технологии внедряются в реальном времени.

«Мы постоянно обновляем нашу тактику, поскольку противник не стоит на месте, а совершенствует свои дроны. Сейчас уже внедряются новые возможности, позволяющие шахедам эффективнее избегать наших средств перехвата», — подчеркнул министр.

Федоров акцентировал внимание на том, что эффективность перехвата дронов в значительной степени зависит от погодных условий и ряда других факторов.

Россия точно перейдет к использованию реактивных беспилотников. Мы уже готовимся к этой угрозе», — отметил чиновник.

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В настоящее время Украина подписала контракты, по меньшей мере, с четырьмя компаниями, специализирующимися на создании современных перехватчиков для дронов.

«У нас есть прорывные разработки, которые еще недавно требовали бы годы работы, а мы уже запускаем их в производство. Следующий шаг — масштабирование», — подытожил Федоров.

Напомним, 28 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. Враг теперь использует новую тактику — на один объект посылает 20-30 дронов.

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