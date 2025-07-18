Россия готовит массированный обстрел Украины: эксперт назвал вероятные цели

Шахед / © ТСН

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Россия временно снизила интенсивность воздушных атак дронами по Украине — это позволило ей накопить около 200 «Шахедов» и «обманок» для новой волны ударов.

Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло пишет «Фокус».

По словам эксперта, Россия в настоящее время использует примерно 140 дронов в день — это на 30 меньше, чем в предыдущие недели. Такая пауза, вероятно, связана с приездом в Украину Специального представителя США Кита Келлога.

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В то же время, РФ использует этот период для пополнения запасов, которые могут быть задействованы в ближайшем будущем. Среди потенциальных целей новых атак — Киев и другие крупные регионы страны.

«РФ планирует нарастить производство беспилотников на 10% в последующие полгода. В этом контексте особую роль играет экономическая зона „Алабуга“, где идет масштабное развертывание дроновой инфраструктуры», — отметил Жмайло в комментарии «Фокусу».

По состоянию на середину июня, по оценкам эксперта, в запасах армии РФ находится около 6 тысяч «Шахедов». В то же время украинские силы обороны активно наносят удары по российскому военно-промышленному комплексу, пытаясь сорвать логистику и планы Кремля.

Аналитик предостерегает, что такая тактика РФ может предшествовать массированному удару дронами по гражданской и критической инфраструктуре. Украинская ПВО должна быть готова к возможному обострению в ближайшие недели.

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Напомним, во время массированных атак на украинские города российские «Шахеды» все чаще прорывают противовоздушную оборону. Если весной удавалось уничтожать до 90% этих дронов, то сейчас показатели значительно снизились.

Ранее ключевую роль в перехвате «Шахедов» играла армейская авиация Сухопутных войск, особенно вертолеты, которые могли уничтожать почти половину запущенных беспилотников. Однако ситуация поменялась.

Однако россияне начали оснащать дроны китайскими двигателями, что повысило их скорость и позволило атаковать с большей высоты, недостижимой для вертолетов. Кроме того, возросло и количество дронов, запускаемых во время каждой атаки.

Все это существенно снизило эффективность армейской авиации в борьбе с «Шахедами».

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