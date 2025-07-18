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Россия готовит массированный обстрел Украины: эксперт назвал вероятные цели
РФ изменяет тактику: уменьшение атак дронами связано с подготовкой масштабной воздушной операции.
Россия временно снизила интенсивность воздушных атак дронами по Украине — это позволило ей накопить около 200 «Шахедов» и «обманок» для новой волны ударов.
Об этом сообщил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло пишет «Фокус».
По словам эксперта, Россия в настоящее время использует примерно 140 дронов в день — это на 30 меньше, чем в предыдущие недели. Такая пауза, вероятно, связана с приездом в Украину Специального представителя США Кита Келлога.
В то же время, РФ использует этот период для пополнения запасов, которые могут быть задействованы в ближайшем будущем. Среди потенциальных целей новых атак — Киев и другие крупные регионы страны.
«РФ планирует нарастить производство беспилотников на 10% в последующие полгода. В этом контексте особую роль играет экономическая зона „Алабуга“, где идет масштабное развертывание дроновой инфраструктуры», — отметил Жмайло в комментарии «Фокусу».
По состоянию на середину июня, по оценкам эксперта, в запасах армии РФ находится около 6 тысяч «Шахедов». В то же время украинские силы обороны активно наносят удары по российскому военно-промышленному комплексу, пытаясь сорвать логистику и планы Кремля.
Аналитик предостерегает, что такая тактика РФ может предшествовать массированному удару дронами по гражданской и критической инфраструктуре. Украинская ПВО должна быть готова к возможному обострению в ближайшие недели.
Напомним, во время массированных атак на украинские города российские «Шахеды» все чаще прорывают противовоздушную оборону. Если весной удавалось уничтожать до 90% этих дронов, то сейчас показатели значительно снизились.
Ранее ключевую роль в перехвате «Шахедов» играла армейская авиация Сухопутных войск, особенно вертолеты, которые могли уничтожать почти половину запущенных беспилотников. Однако ситуация поменялась.
Однако россияне начали оснащать дроны китайскими двигателями, что повысило их скорость и позволило атаковать с большей высоты, недостижимой для вертолетов. Кроме того, возросло и количество дронов, запускаемых во время каждой атаки.
Все это существенно снизило эффективность армейской авиации в борьбе с «Шахедами».