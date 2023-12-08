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Россия готовит мобилизацию после переизбрания Путина: эксперт рассказал детали

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Россия готовит мобилизацию после переизбрания Путина: эксперт рассказал детали

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Кремлевский диктатор Путин подтвердил выдвижение на новый президентский срок на так называемых выборах 2024 года.

Российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.

Об этом сотрудник СБУ 2004-2015 годов, военный эксперт Иван Ступак рассказал в эфире Эспрессо 8 декабря.

"До момента мобилизации даже сами россияне это признают, что их бросят после марта, только Путина выберут, и сразу будет мобилизация. Мы понимаем, что до этого времени россиянам нужно как-то допрыгать на одной ножке, чтобы набрать людей на фронт и общую мобилизацию не проводить. Кого-то прессуют, на кого давят в тюрьмах, в колониях. Были сообщения, что в СИЗО набирают, потому что там проще, у людей нет приговора, не нужна ни амнистия, ни помилование", — пояснил эксперт.

Ступак подчеркнул, что враг привлекает должников и банкротов, чтобы те могли отдать деньги.

"То есть им нужно продержаться до марта, как они считают, до мобилизации, затем до конца 2024 года. Они думают, что на выборах в США победит их кандидат", — подытожил сотрудник СБУ 2004-2015 годов.

Напомним, президентские "выборы" в РФ состоятся в марте 2024 года и Путин уже объявил о своих планах снова баллотироваться на соответствующий пост.

Путин заявил о планах баллотироваться в президенты

Путин заявил о планах баллотироваться в президенты

К слову, Центризбирком РФ решил, что президентские "выборы" продлятся несколько дней – в период с 15 по 17 марта 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
259
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