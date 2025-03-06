Россия готовит население к возможному проведению мобилизации: детали от СНБО

Военный пропагандист "Ахмата" Кадырова Апти Алаудинов открыто говорит о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО. Это часть более широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения России на перспективу тотальной войны.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров возложат на стол Путину.

"Ранее подобные идеи высказывали другие представители российских властей, а в соцсетях распространяются сообщения о срочных совещаниях в Москве по новому сценарию войны. Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "скорой победе", — отмечает руководитель ЦПД.

Коваленко уже отмечал, что через 4-6 лет Россия планирует возможное вторжение в страны Балтии. Впрочем, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями, превращая Россию в военный лагерь в стиле 1941-1945 годов. И если общество в РФ не выскажет активного сопротивления, реализация этого сценария станет только вопросом времени.

"И вместо кофе в Вильнюсе Россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории РФ возникнут быстрее. Кстати, это сигналы о мире, которые Россия подает США? Вряд ли", — завершил Андрей Коваленко.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приостановили международную помощь Украине. От этого выигрывает Китай.

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