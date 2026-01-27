Россия готовит наступление на два города: где враг сосредоточил 80 тысяч бойцов

Российский военный / © Associated Press

Российские войска сосредоточили около 80 тыс. личного состава для активизации наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области. По данным разведки, противник усиливает логистику и перебрасывает резервы после отхода ВСУ от Северска.

Об этом представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец рассказал в эфире телемарафона.

По его информации, на Славянском и Краматорском направлениях напротив подразделений 11-го армейского корпуса сейчас сосредоточено около 80 тыс. российских военных.

Наступление на Славянск

«Есть данные от разведки, что противник будет пытаться усиливать давление именно на Славянском направлении. В свое время, после того, как мы вынуждены были отойти от Северска, противник там начал активно накапливать личный состав, постоянно осуществляет туда перемещение, логистику», — отметил Запорожец.

Он также сообщил, что оккупационные войска намерены активизировать штурмовые действия и на Краматорском направлении.

Наступление на Краматорск

«Есть информация, что противник готовит личный состав, то есть подкрепление для дальнейших штурмовых действий уже в направлении населенного пункта Краматорска. Аналитики, как мы уже отмечали DeepState, говорили о том, что противник имеет движение в населенном пункте Орехово-Васильевка. Да, действительно, противник пытается туда двигаться активнее, чем было до этого», — сообщил Запорожец.

Ситуация в Часовом Яру

Спикер отметил, что непосредственно в Часовом Яру российские подразделения не могут действовать так активно, как планировали, и преимущественно перемещаются между позициями. В то же время, несмотря на относительно невысокую интенсивность наступления, потери противника в пределах города остаются значительными.

Отдельно Запорожец обратил внимание на возможные планы врага по Константиновскому направлению.

«Он ждет успеха, который, возможно, у него будет в свое время на Константиновском направлении в случае, если противник активнее будет там проводить наступательные действия, выстраивать какие-то свои тактики, двигаться вперед, то, конечно же, оборона населенного пункта Часов Яр будет усложняться», — рассказал представитель 11-го корпуса.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, по данным аналитиков DeepState, 25 января российские войска продвинулись в селе Шахово на Покровском направлении, пытаясь снова прорвать оборону в районе Доброполья.

26 января украинская группировка войск «Восток» опровергла заявления о захвате врагом Орехово-Васильевки: ВСУ, в частности 30-я ОМБр, держат позиции и отражают атаки, несмотря на сложную ситуацию.

На Купянском направлении ситуация контролируемая: как сообщил боец бригады «Хартия» с позывным «Аяччо», ВСУ сосредоточены на блокировании логистики и уничтожении групп врага, пытающихся скрыто накапливаться в городе. Оккупантам перекрыты пути подхода, а ликвидация присутствующих в Купянске сил является лишь вопросом времени.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин 26 января сообщил, что российские захватчики оставили позиции на острове Алексеевский вблизи Олешек (Херсонская область) из-за активных ударов ВСУ и низкого боевого духа. Сейчас враг не может восстановить там наблюдательные посты, зато проводит перегруппировку, перебрасывая десантные подразделения с Херсонщины на Ореховское направление для поддержки штурмов.