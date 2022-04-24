Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области – Вилкул

Армия РФ формирует наступательную ударную группировку в Херсонской области на Криворожском направлении.
Жителей города предупреждают, что в ближайшие дни ожидается возможный переход в наступление. В то же время в военной администрации успокоят, что город готов к защите.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"В ближайшие дни ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем они думают, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации. Готовый гарнизон города, готовые все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны", — подчеркнул Вилкул.
Напомним, журналист-расследователь Ballingcat Христо Грозев рассказал, что в начале первой стадии ВСУ уничтожили 90% лучших десантников российской армии.
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